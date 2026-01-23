Kao grom iz vedra neba: Ljubičić odlazi iz Dinama, pratimo ga na SK?!

Podijeli :

Josip Bandic CROPIX via Guliver

Nakon što je u četvrtak od prve minute igrao za Dinamo protiv FCSB-a u 7. kolu Europa lige na Maksimiru, stigla je neočekivana vijest.

Veznjak Dejan Ljubičić trebao bi ostvariti transfer u njemačkog drugoligaša, Schalke 04.

Transfer je, kako saznaju Sportske novosti, dogovoren u kratkom vremenu. Trener Schalkea 04, Miron Muslić želio je u svojoj momčadi vidjeti Ljubičića, pa je vrlo brzo došlo do dogovora.

Dinamo će navodno dobiti odštetu od milijun eura. Ljubičić je posljednji angažman imao u Kolnu s kojim je prošle sezone izborio Bundesligu, ali je otišao iz sadašnjeg prvoligaša prošlog ljeta i kao slobodan igrač stigao u Dinamo.

Sa Schalkeom trebao bi navodno potpisati ugovor na tri godine, a u klubu će ga dočekati i legendarni BiH napadač Edin Džeko.

