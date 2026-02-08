Juventus iščupao bod protiv Lazija u 96. minuti, Bašić se opet ozlijedio

Nogometaši Juventusa i Lazija u susretu su 24. kola talijanskog prvenstva igrali 2-2.
Iako je Juventus dominirao tijekom čitavog susreta, Lazio je poveo s 2-0 golovima Pedra (45+2) na kraju prvog i Isaksena (47) početkom drugog poluvremena. McKennie (59) je smanjio na 1-2 da bi u zadnjim sekundama susreta Kalulu (90+6) spasio bod Juventusu.
Toma Bašić odigrao je prvo poluvrijeme za Lazio te je zamijenjen zbog ozljede.
Četvrti Juventus sada ima 46 bodova, tri manje od trećeg Napolija i četiri od drugog Milana, dok je Lazio osmi s 33 boda.
Na vrhu je Inter s 58 bodova.
