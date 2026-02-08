Juventus iščupao bod protiv Lazija u 96. minuti, Bašić se opet ozlijedio

Podijeli :

xBSRxAgencyx via Guliver

Nogometaši Juventusa i Lazija u susretu su 24. kola talijanskog prvenstva igrali 2-2.

Iako je Juventus dominirao tijekom čitavog susreta, Lazio je poveo s 2-0 golovima Pedra (45+2) na kraju prvog i Isaksena (47) početkom drugog poluvremena. McKennie (59) je smanjio na 1-2 da bi u zadnjim sekundama susreta Kalulu (90+6) spasio bod Juventusu.

Sučićev Inter zabio pet komada na gostovanju

Toma Bašić odigrao je prvo poluvrijeme za Lazio te je zamijenjen zbog ozljede.

Četvrti Juventus sada ima 46 bodova, tri manje od trećeg Napolija i četiri od drugog Milana, dok je Lazio osmi s 33 boda.

Na vrhu je Inter s 58 bodova.