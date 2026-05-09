Jurčić opleo po novom SD-u Hajduka: ‘Odmah bih mu dao otkaz nakon one izjave, kad su Poljaci stvorili igrača?!’

Jurčić je žestoko kritizirao Grafove izjave o kvaliteti SuperSport HNL-a.

Hajduk je po projekcijama nositelj u Europa ligi, a pobjedom ovog srpskog kluba situacija je još bolja

“Nedavno se pojavio nekakav tip koji je postao sportski direktor Hajduka, neki Poljak. Prvo što je izjavio po dolasku bilo je da naša liga ne valja ništa. Spominje nekakav ritam i intenzitet. Ja bih mu odmah dao otkaz nakon te izjave”, rekao je Jurčić za VL.

Povukao je paralelu sa svojim iskustvima rada u inozemstvu:

“Zamislite da sam ja, po dolasku u Egipat, Saudijsku Arabiju ili Tursku, gdje sam sve radio, rekao da to ništa ne valja i da je na razini druge poljske lige. Odmah bih dobio otkaz, pričekali bi moj prvi poraz ili remi i potjerali bi me. Kao prvo, to je nepoštivanje sredine u koju dolazi.”

Nastavio je kritiku poljske nogometne škole i načina razmišljanja o nogometu.

“On dolazi iz Poljske. Znate kada su Česi, Mađari ili Poljaci stvorili igrača? Oni produciraju neke američke marince, igrače od dva metra visine i dva metra preko leđa koji mogu bjesomučno trčati, a o nogometu ne znaju apsolutno ništa. Glavni kriterij u nogometu mu je GPS i zbrajanje koliko je tko pretrčao. Zadnji igrač kojeg su Poljaci stvorili bio je Gregor Lato, prije 80 godina”, dodao je.

Jurčić smatra da klub poput Hajduka mora imati više standarde pri izboru ljudi na vodećim funkcijama:

“Taj Graf je došao u Hajduk, znate li vi što je taj klub? To je europska institucija i onda nam dođe Poljak iz druge lige, sportski direktor desetoplasirane momčadi i nama drži predavanje o intenzitetu i sličnim stvarima. Pa zar misle da su naši treneri glupi!?”

Na kraju je zaključio kako hrvatski treneri često nemaju isti tretman kao stranci.

“To je taj podanički hrvatski mentalitet. Navikli smo da imamo Khuen-Héderváryja pa da nas on tlači, a mi smo kmetovi koji će mu samo prinositi danak. Zato kod nas stranci imaju status bogova”, dodao je.

“Naravno, ja sam zadnji koji bi trebao pričati protiv stranaca jer svoju egzistenciju ostvarujem u inozemstvu. Ali ja moram igrati tri Lige prvaka i pet naslova prvaka s Dinamom da bih došao u prvoligaški klub u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. A kod nas dolaze smiješni tipovi i mi im dajemo takav prostor, slavimo ih kao da su bogovi, a naši treneri ništa ne valjaju”, zaključio je Jurčić.