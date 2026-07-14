Istraživanje otkrilo: Hrvatska je bila najveća VAR žrtva na Svjetskom prvenstvu

“Kada se te intervencije preračunaju na 100 počinjenih ili dosuđenih prekršaja, među reprezentacijama se pojavljuju značajne razlike. Meksiko (7.8) i Argentina (6.7) imali su najvišu stopu VAR odluka u svoju korist, dok su Hrvatska (6.5), Iran (5.4) i Katar (5.1) imali najvišu stopu intervencija protiv sebe”, objašnjava se.

Autori se pritom pozivaju na istraživanje skupine NetSI Sport sa Sveučilišta Northeastern, koja naglašava da statistika ne pokazuje jesu li suci pogodovali ili oštetili pojedine reprezentacije.

“Podaci mjere koliko je često VAR promijenio ili potvrdio odluke povezane s prekršajima, a ne jesu li suci sustavno pogodovali određenim reprezentacijama ili ih oštetili. Viša stopa može jednostavno odražavati utakmice u kojima su suci na terenu propustili više situacija koje su zahtijevale provjeru.”