Evo kolike šanse superračunalo daje Hrvatskoj za plasman na Svjetsko prvenstvo

Hrvatska je nakon 'četvorke' Crnogorcima znatno povećala šanse da iduće godine igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Izabranici Zlatka Dalića imaju 12 bodova, koliko i Češka, ali Česi imaju utakmicu više i puno slabiju gol-razliku.

Prema superračunalu, Hrvatska ima 91 posto šansi za osvajanje prvog mjesta u skupini, a Češka samo devet.

U narednom kolu Hrvatska 9. listopada gostuje u Češkoj i eventualnim remijem ili pobjedom bi vjerojatno osigurala Svjetsko prvenstvo. Tri dana kasnije Vatreni će igrati protiv Gibraltara na domaćem terenu. 

