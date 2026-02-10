‘Bliži se trenutak Modrićeve odluke, ovo bi moglo presuditi hoće li ostati u Milanu’

Podijeli :

Najveći rizik u pisanju o Luki Modriću jest upasti u banalnost.

Vodstvo, iskustvo te tehnička i ljudska snaga samo su dio onoga što je hrvatski Maestro donio Milanu u prvoj polovici sezone, no upravo je čovjek Luka Modrić osvojio srce svakog zaposlenika u klubu. Ugovor mu istječe u srpnju, ali sadrži klauzulu o produljenju na još godinu dana, a trener Massimiliano Allegri navodno čini sve kako bi ga uvjerio da ostane, piše Calciomercato.

Čovjek koji je osvojio klub

Njegova veličina ne ogleda se samo na terenu. Od kuhara do skladištara, preko suigrača i stručnog stožera, Modrić je osvojio sve svojom poniznošću i pristupačnošću. U Milanu ga ne doživljavaju kao zvijezdu koja je iznad ostatka momčadi, već kao jednog od njih. On je ključan, ali i sastavni dio mehanizma koji sve bolje funkcionira i želi ostvariti ciljeve dostojne klupske povijesti.

Odluka o budućnosti

Bliži se trenutak kada će Luka Modrić morati odlučiti hoće li produljiti ugovor s Milanom na drugu sezonu ili otići. Njegovi suigrači nadaju se da do rastanka na kraju sezone neće doći. Od lidera svlačionice do novih i najmlađih igrača, svi osjećaju odgovornost i čast igrati uz legendu modernog nogometa.

To im je i dodatni motiv za ostvarenje cilja, plasmana u Ligu prvaka, ali i za pokušaj osvajanja naslova. Dvadeseti scudetto, koji donosi drugu zvjezdicu na dres, mogao bi biti važan adut u Modrićevoj konačnoj odluci.

Odnos s Allegrijem

Od prvih dana ljetnih priprema između Modrića i trenera Allegrija razvila se potpuna sloga. Hrvatski veznjak prepoznao je ljudske kvalitete trenera, a njihov dijalog o upravljanju momčadi gotovo je svakodnevan. Max se ni pod koju cijenu ne bi odrekao Luke, čak i ako to znači da će na klupi ostati velika investicija poput Ardona Jasharija, koji predstavlja budućnost kluba.

Allegri je uvjeren da ono što Modrić pokazuje na treninzima i utakmicama ne ukazuje na skori kraj karijere. Iako zna da će odluka o budućnosti biti isključivo na igraču, trener ne propušta priliku da mu pokaže svoje potpuno povjerenje.

Luka odlučuje

Sezona bivšeg osvajača Zlatne lopte dosad je iznimno pozitivna. Allegri ga je postavio na poziciju središnjeg veznjaka, odakle je odmah preuzeo ključeve momčadi. U svim natjecanjima upisao je 25 nastupa, uz jedan gol i tri asistencije u prvenstvu.