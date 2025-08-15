ANKETA / Tko je najveći krivac za novi Hajdukov debakl u Europi?

Na Poljudu su slavili 2:1, dok je uzvrat u regularnom vremenu završio 1:0 za domaćine.

Hajduk rekordni 15. put zaredom ispao u europskim kvalifikacijama, neki od protivnika ispali bi iz SHNL-a I on je dio problema: Livaja je u 15 europskih utakmica zabio samo jednom – iz penala protiv Farana

Od 78. minute igrali su s igračem manje zbog crvenog kartona Abdouliea Sanyanga Bambe. U produžecima je Fran Karačić poravnao, no Eridon Qardaku ponovno je doveo Albance u vodstvo, a Hekuran Berisha potvrdio prolazak s 3:1.

Postavlja se pitanje tko snosi najveću odgovornost za još jedan europski debakl Hajduka, a mi vas sada tražimo odgovor na pitanje.