Zverev nakon tri sata slomio neugodnog Amerikanca za polufinale AO, Sabaljenka rutinski protiv Jović

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka nastavlja svoj sjajan niz na Australian Openu izborivši plasman u polufinale četvrtu godinu u nizu.

Prva nositeljica je u četvrtfinalnom ogledu nakon 90 minuta igre pobijedila Amerikanku Ivu Jović sa 6-3, 6-0.

Bjeloruskinja je u Melbourneu slavila 2023. i 2024. godine, dok je prošle godine u finalu poražena od Amerikanke Madison Keys.

Mektić s Amerikankom do polufinala Australian Opena, ništa od hrvatskog okršaja Ferrero prešao na rad u golfu i priznaje: ‘Teško je kad gledam Alcaraza…’

“Rezultat ne odražava koliko je bilo teško na terenu. Jako sam zadovoljna pobjedom, bila je to teška borba”, kazala je 27-godišnja Bjeloruskinja nakon meča.

Temperatura se tijekom meča penjala čak na 39 stupnjeva Celzijusa.

“Jović je nevjerojatno dobra igračica”, pohvalila je Sabaljenka svoju 18-godišnju protivnicu koja nije imala nikakve šanse protiv svjetske broj 1. Jović do ovog meča nije izgubila niti jedan set na cijelom turniru, ali protiv Bjeloruskinje je bila potpuno bespomoćna.

Sabaljenka će u polufinalu igrati protiv Amerikanke Coco Gauff ili Ukrajinke Eline Svitoline.

U muškoj konkurenciji plasman u polufinale izborio je treći tenisač svijeta Nijemac Alexander Zverev pobijedivši Amerikanca Learnera Tiena sa 6-3, 6-7 (5), 6-1, 7-6 (3).

Prošlogodišnji finalist u Melbourneu je do svog desetog Grand Slam polufinala stigao nakon tri sata i 13 minuta igre, no meč se održao pod zatvorenim krovom i u klimatiziranom prostoru Rod Laver Arene zbog provedbe protokola “ekstremne vrućine”.

“Prošlo je jako, jako puno vremena otkako sam igrao protiv nekoga tako jakog s osnovne linije. Ne znam što je (njegov trener) Michael Chang radio posljednjih nekoliko mjeseci. Bez mog servisa ne bih pobijedio”, komentirao je Zverev koji će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda svjetskog broja 1 Španjolca Carlosa Alcaraza ili Australca Alexa De Minaura.