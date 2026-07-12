Zverev nakon finala Wimbledona: ‘Jannik, stvarno te više ne volim’

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Nijemac se našalio tijekom govora nakon finala Wimbledona u kojem je poražen od Jannika Sinnera.

Talijan Jannik Sinner pobjednik je Wimbledona, trećeg teniskog Grand Slam turnira sezone, nakon što je u finalu nakon skoro četiri sata igre pobijedio Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4. Sinner je tako obranio naslov pobjednik u All England Clubu postavši deseti tenisač u Open Eri kojem je to uspjelo.

Bio je to 15. okršaj Sinnera i Zvereva, a Talijan je došao do desete vezane pobjede protiv njemačkog tenisača. Upravo se toga Nijemac prvo dotaknuo tijekom svog govora nakon odigranog finala:

“Prije svega, Jannik, stvarno te više ne volim. Izgubio sam od tebe devet (deset op.a.) puta zaredom. Još jednom si pokazao zašto si najbolji tenisač svijeta”, započeo je Zverev u šaljivom tonu pa nastavio:

“Bilo mi je zadovoljstvo dijeliti s tobom središnji teren tijekom finalnog vikenda. Ovaj put nije završilo onako kako sam želio, ali iskrene čestitke.

Čestitam i tvom timu. Sada si prvi tenisač svijeta, ali počeli ste zajedno kada nisi bio ni među desetoricom najboljih. To je uistinu zajednički uspjeh. Čestitam, u potpunosti ste to zaslužili.

Hvala i mom timu. Iza nas su zaista sjajna dva mjeseca, bez obzira na poraz u ovom finalu.

Bila su to nevjerojatna dva mjeseca. U Wimbledon smo stigli, a da nikada prije nisam prošao četvrtfinale. S 29 godina prvi put uistinu vjerujem da jednog dana mogu osvojiti ovaj trofej”, zaključio je.