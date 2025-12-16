Žestoke kritike urodile plodom: ATP najavio uvođenje važnog pravila

Podijeli :

AP Photo/Vincent Thian via Guliver

ATP je u utorak, nakon kritika nekih turnira ove sezone, najavio uvođenje pravila o ekstremnim vrućinama koje će se početi primjenjivati od početka sljedeće godine.

Pravilo je već na snazi ​​na WTA Touru i Australian Openu..

“Želite li da igrač umre na terenu?”, upitao je Danac Holger Rune u listopadu kada se mučio na turniru u Šangaju gdje su temperature prelazile 30 °C s razinom vlažnosti iznad 80 posto.

Evo gdje i kada Novak Đoković započinje novu sezonu

“Sada, kako bi se pojačala zaštita igrača koji se natječu u ekstremnim uvjetima, natjecatelj će moći zatražiti desetominutni odmor tijekom trećeg seta kako bi se ohladio ako indeks temperature vlažnog termometra (WBGT), koji uzima u obzir temperaturu, vlažnost i vjetar, dosegne 30,1 tijekom prva dva seta”, navodi ATP.

Meč će biti prekinut ako ovaj indeks prijeđe 32,2.

Novo pravilo ima za cilj “zaštititi zdravlje igrača”, ali i “poboljšati uvjete za gledatelje, suce, djecu s loptom i organizacijski tim turnira”, dodaje ATP.

Do sada su odluke o uvjetima igre vezanim uz vrijeme, a posebno vrućinu, bile odgovornost nadzornika turnira u konzultaciji s liječničkim timovima i lokalnim organizatorima.

ATP sezona 2026. počinje 2. siječnja u Australiji United Cupom (turnir nacionalnih timova), a prvi pojedinačni turniri trebali bi početi 5. siječnja u Brisbaneu u Australiji i Hong Kongu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.