Vraća se Serena Williams!

JonathanRebboah Panoramic via Guliver

Dobro ste pročitali. Serena Williams se vraća na WTA Tour.

Ovu tenisku novost vijest donio je američki novinar Ben Rothenberg na svom blogu.

„Serena Williams će do kraja ovoga mjeseca steći pravo nastupa u profesionalnom tenisu, budući da tada istječe šestomjesečni program testiranja njezine spremnosti“, napisao je Rothenberg te dodao:

„Serenin povratak sada je i službeno – služben.“

Vlasnica 23 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji nije igrala profesionalni tenis 1.256 dana, praktički od 2. rujna 2022. godine, kada je u trećem kolu US Opena poražena od Ajle Tomljanović. Jedna od najvećih tenisačica svih vremena ima 44 godine i majka je dvoje djece.

Da se nešto „kuha“, nagovijestila je i Alycia Parks, trenutačno 85. tenisačica WTA ljestvice, koja je nedavno ispričala kako je gledala Serenu na treningu te zaključila:

„Dominirat će na turnirima.“