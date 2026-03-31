VIDEO / Vekić nakon velike borbe bolja od Tomljanović u Charlestonu

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo WTA turnira u Charlestonu, 29-godišnja Osječanka je nakon uspješno odrađenih kvalifikacija u 1. kolu nadigrala rođenu Zagrepčanku koja nastupa za Australiju Ajlu Tomljanović sa 3-6, 6-1, 6-4 nakon dva sata i 13 minuta igre.

Bio je to treći dvoboj Vekić i Tomljanović i treća pobjeda Vekić, ali prva još od Istanbula 2018. godine.

U 3. setu Vekić je uspjela spasiti pet “break-lopti” suparnice, četiri u četvrtoj te još jednu u šestoj igri da bi ona oduzela servis Tomljanović u devetoj igri te dionice za vodstvo 5-4 nakon čega je na svom početnom udarcu stigla do pobjede.

Vekić će u 2. kolu igrati protiv pete nositeljice, Amerikanke Madison Keys.