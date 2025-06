VIDEO / Vekić nakon pobjede u Bad Homburgu: Turnir je sjajan, ali jedna stvar mi nedostaje

Podijeli :

Donna Vekić je u prvom kolu WTA 500 turnira u Bad Homburgu upisala pobjedu protiv Diane Šnajder koja ju je lani svladala u finalu istog turnira. Ovo je Donni bila druga pobjeda protiv talentirane Ruskinje te je sada njihov skor poravnat. U izjavi nakon meča za WTA Vekić se dotaknula igre na travi, svoje protivnice te turnira na kojem uživa.

“Ludo je imati reprizu finala iz prošle godine u prvom kolu. To je jako nesretno i kad sam vidjela ždrijeb nisam bila baš sretna jer me pobijedila prije nekoliko dana u Berlinu. Ona je tako dobra igračica i jako je teško igrati protiv nje. Jako sam zadovoljna svojom igrom”, kazala je Vekić na pitanje o tome kako joj je uspjelo napokon pobijediti Šnajder na travi.

“Ne znam. Ja sam se uvijek osjećala ugodno igrajući na travi pa ne znam je li to neka stvar koju možete naučiti ili ne. Ja bi možda trebala naučiti kako bolje igrati na zemlji. Na travi se uvijek osjećam prirodno, ali što više mečeva imate to bolje. Nadam se da ću to imati ovaj tjedan”, rekla je na pitanje o tome kako joj je igrati na travi.

“Homburg je jako dobar za mene. Uvijek volim provoditi vrijeme ovdje, jako je opuštajuće i turnir se prema nama odnosi lijepo. Jedino što nedostaje ove godine je Bad Homburg Spritz pa ću morati pronaći zamjenu za to”, zaključila je Vekić na pitanje o tome što je tako posebno između nje i Bad Homburga.

