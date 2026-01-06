VIDEO / Vekić izgubila u prvom kolu Aucklanda i propustila zakazati hrvatski okršaj

Podijeli :

U utorak ujutro po hrvatskom vremenu, a navečer po novozelandskom, Donna Vekić je odigrala meč prvog kola WTA 250 turnira u novozelandskom Aucklandu. Njena protivnica bila je talentirana Filipinka Alexandra Eala koja je slavila s 2-1 u setovima.

Susret nije dobro krenuo za Vekić koja je u svom prvom gemu izgubila servis. Povela je tako Eala s 3:0, ali onda se Osječanka probudila. Ekspresno se vratila na 3:3 da bi potom Eala privremeno povela s 4:3. Bio je to posljednji gem Filipinke u prvom setu što je značilo da je Vekić sa 6:4 došla do vodstva od 1-0 u setovima.

U drugom setu gledali smo istu priču u početnoj fazi. Eala je povela s 2:0 da bi se Vekić potom vratila na 2:2. Ovaj put smo ipak vidjeli jednu bitnu razliku. Nakon što Osječanka nije iskoristila dvije break lopte kod rezultata 3:3 stigla je kazna.

Kod 4:3 je Filipinka napravila break kojim si je “kupila” servis za set, a onda je kod 5:3 imala i 40-15. Uspjela se Vekić spasiti i napraviti break za 5:4, no na svom početnom udarcu nije uspjela doći do izjednačenja i Eala je sa 6:4 odvela meč u set odluke.

Tamo je egal trajao do 4:3 za Ealu. U osmom gemu seta Vekić je napravila nekoliko grešaka te je Filipinka uspjela doći do breaka koji joj je omogućio servis za meč. Njega nije iskoristila, ali je uspjela napraviti break kod 5:4 za pobjedu 4:6, 6:4, 6:4.

U drugom kolu će Eala igrati protiv još jedne Hrvatice, Petre Marčinko. Ona je u prvom meču dana nakon drame slavila protiv Camile Osorio s 2-1 u setovima.

