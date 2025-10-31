VIDEO / Vekić izgubila u četvrtfinalu Chennaija

Podijeli :

Donna Vekić nije se uspjela plasirati u polufinale WTA 250 turnira u indijskom Chennaiju. U četvrtfinalu je od nje bila bolja Kimberly Birrell s 2-0 u setovima.

Prvi set je bio izjednačen do 3:3 kada je Birrell napravila break i došla do ključne prednosti. Prvu dionicu je na kraju osvojila sa 6:4 da bi u drugom Vekić ostavila bez osvojenog gema.

Tako je Birrell sa 6:4, 6:0 prošla u polufinale WTA 250 turnira u Chennaiju. Tamo je čeka Tajvanska tenisačica Joanna Garland. Što se tiče Vekić, ona će idućeg tjedna biti bolje rangirana jer joj ovo četvrtfinale donijelo skok od sedam pozicija. Tako će od idućeg tjedna biti na 71. mjestu. Postoji mogućnost da je neke tenisačice još prestignu, ali skok na ljestvici je zagarantiran bez obzira na to.

Unatoč skoku, Vekić neće bit najbolje rangirana Hrvatica. Ta čast pripada mladoj Antoniji Ružić koja je na 69. mjestu WTA ljestvice.

