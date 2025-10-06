VIDEO / Ružić pobjedom karijere preskočila Vekić i prvi je reket Hrvatske

Podijeli :

Hrvatska teniska reprezentativka Antonia Ružić nastavila je pobjednički niz u kineskom Wuhanu, gdje je prošla dva kola kvalifikacija za tamošnji WTA 1000 turnir, a u ponedjeljak je u prvom kolu glavnog ždrijeba svladala Poljakinju Magdu Linette (WTA - 38.) sa 6:2, 6:3 za 90 minuta.

Za 22-godišnju Međimurku ovo je prva pobjeda u karijeri protiv tenisačice koja se nalazi u Top 40 na pojedinačnoj WTA ljestvici, a četvrti put ove godine je uspjela proći prvu prepreku u glavnom ždrijebu na WTA 1000 turnirima. Sada je Ružić 69. na WTA listi te je preskočila Donnu Vekić i time postala prvi reket Hrvatske.

To joj je prvi put uspjelo u Rimu protiv Talijanke Tyre Caterine Grant, a potom je to učinila i u Montrealu svladavši Anastasiju Potapovu te u Pekingu pobjedom protiv Else Jacquemot.

Protiv Linette je Antonia u prvom i trećem gemu spasila tri ‘break-lopte’, u četvrtom ih je propustila četiri, a onda je zagospodarila terenom. Nanizala je čak sedam gemova, osvojila sa 6-2 prvi set i povela 3-0 u drugom.

Ipak, iskusna 33-godišnja Poljakinja, nije se predala. Uzvratila je nizom od tri gema i izjednačila na 3-3 u drugoj dionici meča, a došla je i do prilike za novi ‘break’ u sedmom gemu, kad je imala 30-40.

No, ispostavilo se da je to bio zadnji poen koji je osvojila. Ružić je osvojila tri poena zaredom za ponovno vodstvo (4-3), a u sljedeća dva gema ostavila je suparnicu na “nuli” i tako došla do velike i vrijedne pobjede.

Mlada hrvatska tenisačica je odlično igrala ključne poene, spasivši 4 od 5 prilika za ‘break’ svoje suparnice, a posebno dobro je igrala kad je morala posegnuti za svojim drugim servisom, na kojem je osvojila isti postotak poena (67% – 14/21) kao i na prvom servisu (24/36). Za razliku od nje, Linette je na drugom servisu imala realizaciju od 36% (9/25), a 54% na prvom (20/37).

U Wuhanu tenisačice igraju zadnji WTA 1000 turnir u ovoj godini, a Antonia Ružić će pokušati po prvi put u karijeri ostvariti dvije pobjede u glavnom ždrijebu na toj razini. Da bi to učinila, morat će pobijediti 10. nositeljicu, Dankinju Claru Tauson (WTA – 12.), koja je u prvom kolu bila bolja od Srpkinja Olge Danilović sa 6-3, 7-5.

Ružić i Tauson su se sastale prije dvije godine u dvoboju Billie Jean King Cupa na tvrdoj podlozi u dvorani, a u njemu je 22-godišnja Dankinja slavila sa 7-6, 6-1.

U Wuhanu će s pozivnicom organizatora zaigrati i Donna Vekić. Osječanka je u prvom kolu za suparnicu dobila 13. nositeljicu, Švicarku Belindu Benčič (WTA – 16.), protiv koje je u pet međusobnih dvoboja ostvarila tek jednu pobjedu, na Roland Garrosu 2019.

Taj je dvoboj na rasporedu u utorak, a pobijedi li Benčič, najbolja hrvatska tenisačica će u drugom kolu igrati protiv Belgijke Elise Mertens (WTA – 22.) koja je u ponedjeljak svladala Ruskinju Polinu Kudemetovu sa 7-6 (5), 6-3.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.