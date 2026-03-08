VIDEO / Pobijedila Vekić pa se našalila: ‘Zaslijepila me dijamantima, nisam mogla pogoditi loptIcu’

Podijeli :

Američka tenisačica Jessica Pegula kroz šalu je prokomentirala susret s hrvatskom igračicom Donnom Vekić nakon njihova meča na turniru Indian Wells.

Tijekom intervjua na terenu Pegula je najprije pohvalila Vekić, istaknuvši kako je iznimno draga i pristupačna osoba, ali je potom uz osmijeh dodala da ju je Hrvatica pomalo “zasljepljivala” svojim dijamantnim nakitom.

“Stvarno je sjajna. Obožavam Donnu, jako je draga i prijateljski nastrojena. Malo me zaslijepila dijamantima – možda zato neko vrijeme nisam mogla pogoditi lopticu”, našalila se Pegula.

Dodala je i da ju je dodatno ometalo to što se zeleno-bijela kombinacija Vekić gotovo savršeno poklapala s bojama semafora.

“Bila je ‘blještava’ do maksimuma. Outfit i nakit savršeno su joj se poklapali sa semaforom, stvarno me to malo izbacilo iz koncentracije”, rekla je kroz smijeh peta tenisačica svijeta.