VIDEO / Nije išlo: Rumunjka zaustavila Ružić na startu turnira u Miamiju

Masters 1000 20. ožu 2026
Miami

Nije išlo u prvom kolu Mastersa u Miamiju za Antoniu Ružić, Hrvatica je poražena od Elene Gabriele Ruse 7:5, 7:6 (3).

Tako je rumunjska tenisačica,  slavila i u njihovom drugom dvoboju,nakon što je bila bolja u dva seta u kvalifikacijama US Opena 2024. godine.

Hrvatska tenisačica najviše može žaliti za raspletom prvog seta u kojem je vodila s 5:3, no nakon toga gubi četiri uzastopna gema. U drugoj je dionici imala prednost od 6:5, no Rumunjka preko tie-breaka osigurava prolaz u drugo kolo.

Čakovčanka je susret završila s učinkom od jednog asa uz 63 posto prvog servisa, a iskoristila je tri od 10 break-lopti (Ruse četiri od devet).

Antoniji sada slijedi manji odmor, a zatim i nastavak sezone na zemljanim podlogama, uz nastup s reprezentacijom u kvalifikacijama Billie Jean King Cupa.

