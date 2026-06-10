VIDEO / Jučer je sa svojim uzorom slavila u parovima, a danas je u suzama predala meč u Londonu

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U utorak navečer je na WTA 500 turnira u Londonu Serena Williams, 44-godišnja američka tenisačica, upisala svoju prvu pobjedu nakon skoro četiri godine pauze. To je učinila u paru s 19-godišnjom Victorijom Mboko koja je u srijedu izašla na teren u pojedinačnoj konkurenciji. Mlada Kanađanka igrala je protiv iskusne Karoline Pliškove koja je osvojila prvi set sa 6:2. U drugom je Mboko zaigrala bolje te je kod vodstva 4:3 imala tri vezane break lopte. Prve dvije nije iskoristila, a onda je na trećoj pri jednoj promjeni smjera ostala u raskoraku te je jauknula prije nego li je sjela na pod. Ubrzo su na teren stigli liječnici, no mlada Mboko nije mogla nastaviti te je u suzama predala meč češkoj tenisačici. Nakon ovog meča na teren će hrvatska tenisačica Donna Vekić koja je kao sretna gubitnica stigla do drugog kola u Londonu. Za prolazak u četvrtfinale igrat će protiv češke tenisačice Marie Bouzkove.

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