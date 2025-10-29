VIDEO / Donna Vekić u mukama: Pozvana liječnica, mjerili joj tlak, šećer…

Podijeli :

Hrvatska tenisačica Donna Vekić teško podnosi uvjete na turniru u indijskom Chennaiju. U meču protiv domaće tenisačice Vaishnavi Adkar u drugom setu kod rezultata 1:1 sjela je i teško disala, pozvani su i liječnici, mjerili su joj tlak, temperaturu, šećer u krvi... Ali Vekić je nakon svega ipak nastavila igrati.

