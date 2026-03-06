VIDEO / Bizarna situacija mogla je skupo koštati Ružić u Indian Wellsu

Ružić je do pobjede stigla nakon preokreta, a meč je obilježio i jedan prilično bizaran trenutak u drugom setu. Situacija se dogodila kod vodstva Brady 1:0, pri rezultatu 3:3 i 0-30 na servis Ružić.

U jednom poenu Ružić je procijenila da će njezina lopta završiti u autu. Dok je lopta još bila u zraku razočarano je nešto prokomentirala naglas i prestala igrati, uvjerena da je pogriješila. No lopta je pala točno na crtu.

Sutkinja je zbog toga zaustavila igru i dosudila poen Brady pa je, umjesto potencijalnih 15-30, rezultat postao 0-40. Odluka je bila u skladu s pravilima jer se glasno komentiranje tijekom poena smatra ometanjem protivnice.

Amerikanka je potom osvojila gem, ali Ružić se uspjela oporaviti od tog trenutka. U nastavku je podignula razinu igre, dobila drugi set 6:4, a u trećem potpuno preuzela kontrolu i zaključila meč s uvjerljivih 6:2.

U drugom kolu čeka je kineska tenisačica Qinwen Zheng.