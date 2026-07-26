VIDEO / 18-godišnja Austrijanka u Pragu osvojila svoj prvi WTA naslov

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Austrijska 18-godišnja tenisačica Lilli Tagger (WTA - 74.) pobjednica je WTA 250 turnira na tvrdoj podlozi u Pragu, gdje je u nedjeljnom finalu svladala 24-godišnju Ukrajinku Dariju Snigur (WTA - 54) sa 7:6 (3), 6:2.

Za Tagger je to bilo drugo finale u karijeri, nakon prošlogodišnjeg debija u mečevima za trofej u kineskom Jiujiangu, dok je Snigur prvi put došla nadomak premijernom naslovu na WTA Touru.

Ukrajinka je svoju priliku u ovom finalu propustila u prvom setu, u kojem je povela 5:2, ali do set-lopte nije došla. Mlada Austrijanka je puno bolje odigrala tie-break, a onda nizom od tri gema došla do prednosti 4:1 u drugom setu. U osmom gemu je još jednom oduzela servis suparnici, iskoristivši drugu meč-loptu.

Zahvaljujući ovom naslovu Tagger će doći do najboljeg renkinga u karijeri, a u ponedjeljak će po prvi put biti među 50 tenisačica svijeta, na 45. mjestu. I njena suparnica u finalu je skokom od 11 pozicija došla do najboljeg plasmana u karijeri, a naći će se na 43. mjestu.