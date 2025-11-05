Venus Williams ni s 45 ne staje: Dobila pozivnicu i za turnir u Aucklandu

Podijeli :

Cal Sport Media via AP Images via Guliver Images

Legendarna američka tenisačica 45-godišnja Venus Williams dobila je pozivnicu za nastup na WTA turniru u novozelandskom Aucklandu, objavio je BBC.

Auckland Classic je na rasporedu od 5. do 11. siječnja sljedeće godine i prethodi prvom Grand Slamu sezone Australian Openu, koji počinje 18. siječnja. Venus Williams je osvojila turnir u Aucklandu 2015., a zadnji puta je na njemu nastupila 2023. godine.

POVEZANO VIDEO / Kraj za Venus Williams u Washingtonu: ‘Nema šanse da ovo radim za 17 godina’

“Venus Williams je imala ogroman utjecaj na razvoj ženskog tenisa i svojom strašću prema ovom sportu inspirirala je sljedeću generaciju tenisačica. Svi ljubitelji sporta morali bi iskoristiti ovu priliku da uživo vide jednu od najboljih sportašica svih vremena”, izjavio je Nicolas Lamperin, direktor Auckland Classica.

Venus Williams je tijekom karijere osvojila 49 turnira u pojedinačnoj konkurenciji, od čega sedam Grand Slam naslova. Nakon 16 mjeseci pauze vratila se je na teniske terene u srpnju na WTA turniru u Washingtonu, gdje je u prvom kolu pobijedila sunarodnjakinju Peyton Stearns, tada 35. igračicu svijeta. Time je postala druga najstarija tenisačica u povijesti koja je ostvarila pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji na WTA Touru. Mjesec dana kasnije s pozivnicom je nastupila na US Openu i u prvom kolu je ozbiljno namučila 11. nositeljicu Čehinju Karolinu Muchovu, koja je slavila nakon tri seta.

Venus Williams je s mlađom sestrom Serenom osvojila i 14 Grand Slam naslova u parovima.

