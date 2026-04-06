Veliki pomak za Donnu Vekić na WTA listi, ali i još veći pad za drugu Hrvaticu

Najbolje hrvatske tenisačice napredovale su na novoj WTA ljestvici, a najviše je skočila Donna Vekić, za 11 mjesta na 104. poziciju.

Antonia Ružić je napredovala četiri mjesta na 57. poziciju, a Petra Marčinko se pomakla za jedno mjesto i sada je 77. Jana Fett je 225., a Tara Wurth je izgubila čak 42 mjesta i sada je 267.

Jessica Pegula, pobjednica Charlestona, ostaje na 5. mjestu svjetske ljestvice, s nepromijenjenim plasmanom među prvih 10 i još uvijek dominira Aryna Sabalenka, prema WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak.

Najveći skok tjedna ostvarila je Julija Starodubceva, finalistica Charlestona, koja se popela za 36 mjesta i dosegla 53. mjesto, što je njezin najbolji plasman u dobi od 26 godina.

Marie Bouzkova, pobjednica Bukurešta, napredovala je za dva mjesta i plasirala se na 24. mjesto.

WTA ljestvica od 6. travnja 2026.:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 11.025 bodova

2. Elena Rybakina (KAZ) 8,108

3. Coco Gauff (SAD) 7.278

4. Iga Swiatek (POL) 7.263

5. Jessica Pegula (SAD) 6.243

6. Amanda Anisimova (SAD) 5.995

7. Elina Svitolina (UKR) 3.965

8. Jasmine Paolini (ITA) 3.907

9. Victoria Mboko (KAN) 3.531

10. Mirra Andreeva (RUS) 3,121