Vekić saznala protivnicu u finalu jakog turnira u Londonu

Podijeli :

xMarkxGreenwoodx via Guliver Image

Donna Vekić je u subotu popodne na WTA 500 turniru u Londonu izborila finale pobjedom od 2-0 u setovima protiv domaće tenisačice Katie Boulter. Osječanka je u turnir ušla kao sretna gubitnica nakon poraza u drugom kolu kvalifikacija, a sada je, nekoliko sati nakon plasmana u finale, saznala svoju protivnicu u borbi za prvi naslov nakon 2023. godine.

U drugom polufinalu igrale su Emma Raducanu, nekadašnja osvajačica US Opena, i Iva Jović, 18-godišnje Amerikanke koja ima hrvatsko-srpske korijene. U tom meču je Raducanu osvojila prvi set sa 6:2, a u drugom je bila bolja sa 6:2.

Tako je mlada Britanka izborila svoje treće finale u karijeri. Osim US Opena 2021. godine, Raducanu se za naslov borila i početkom ove godine kada je izgubila u finalu Cluj-Napoce od domaće tenisačice Sorane Cirstee.

Donna Vekić i Raducanu nikada se nisu susrele na teniskim terenima te će ovo biti njihov prvi međusobni susret. Osječanka bi u slučaju pobjede došla do svog petog WTA naslova u karijeri, a prvog nakon 2023. u Monterreyu.

Finale je na rasporedu u nedjelju, a možete ga gledati na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.