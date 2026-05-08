Vekić nakon sat vremena protiv Srpkinje osigurala polufinale Istanbula

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u polufinale WTA 125 turnira u Istanbulu.

Vekić se u polufinalu lako obračunala sa srpskom predstavnicom Mijom Ristić koju je svladala sa 6:1, 6:0 za sat vremena igre.

Vekić, koja je postavljena za prvu nositeljicu turnira u Istanbulu, za suparnicu u polufinalu imat će Španjolku Guiomar Maristany.

