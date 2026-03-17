Vekić izgubila od novozelandske Hrvatice i ostala bez glavnog turnira u Miamiju

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver Image

Donna Vekić je u drugom kolu kvalifikacija za WTA 1000 turnir u Miamiju igrala protiv Lulu Sun, novozelandske tenisačice hrvatskih korijena. Bila je to repriza četvrtfinala Wimbledona iz 2024. godine kada je slavila Vekić s 2-1 u setovima. Ovaj put je Sun dočekala svoju osvetu te je s 2-0 u setovima došla do pobjede.

Otvorila je Sun odlično te je povela s 3:0. Uspjela se Vekić primaknuti na 4:3, ali onda na svom početnom udarcu nije uspjela doći do poravnanja i Sun je s nova dva gema u nizu došla do seta sa 6:3.

Vekić sigurnom pobjedom do drugog kola kvalifikacija u Miamiju Ružić još malo napredovala na WTA listi, Vekić doživjela pad

Početkom druge dionice igre pojavila se kiša u Miamiju i meč je nakratko prekinut. Kada su se vratile na teren Sun je povela s 3:1 te se tada ponovno uključila kiša koja je prekinula susret. I to je kratko potrajalo te je više odgovoralo novozelandskoj tenisačici koja je do kraja susreta sačuvala prednost i slavila sa 6:3, 6:3.

Vekić se tako nije pridružila Petri Marčinko i Antoniji Ružić u glavnom ždrijebu WTA 1000 turnira u Miamiju, Zagrepčanka Marčinko igrat će protiv Laure Siegemund dok će Ružić snage odmjeriti s Elenom Gabrielom Ruse.

