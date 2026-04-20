Vekić ispala u prvom kolu kvalifikacija u Madridu, Gojo poražen od Argentinca koji je nedavno ispisao povijest

AP Photo/Manish Swarup via Guliver

Nakon polufinala WTA turnira u Linzu, Donna Vekić ispala je u prvom kolu kvalifikacija Turnira u Madridu, dok uspješan u istoj fazi nije bio ni Borna Gojo.

Donna Vekić (WTA – 66.) u kvalifikacije je ušla kao treća nositeljica, no zaustavljena je već u prvom kolu. Bolja od nje bila je Francuskinja Léolia Jeanjean (WTA – 126.) koja je slavila rezultatom 6-3, 3-6, 6-4.

Borna Gojo (ATP – 150.) nije imao sreće sa ždrijebom, budući da mu je već u prvom kolu dodijeljen prvi nositelj, argentinski veteran Marco Trungelliti (ATP – 77.). Argentinac je meč zaključio u dva seta, 6-4, 6-3. Ipak, Gojo je imao nešto teži zadatak, obzirom da je Trungelliti početkom travnja postao najstariji debitant u Top 100 nakon 50 godina što dokazuje da je u dobroj formi.

U kvalifikacijama će danas nastupiti i 20-godišnji Splićanin Dino Prižmić (ATP – 87.), četvrti nositelj kvalifikacijskog dijela turnira. U prvom kolu sučelit će se 31-godišnjem Australcu Christopheru O’Connellu (ATP – 143.).