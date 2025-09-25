Vekić ispala na startu u Pekingu, Ružić ostaje jedina hrvatska predstavnica

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-69.) poražena je u četvrtak u prvom kolu teniskog WTA turnira u Pekingu, bolja od nje je sa 6-2, 6-4 bila Španjolska Cristina Bucsa (WTA-67.).

U meču koji je trajao 83 minute ni jedna tenisačica nije servirala as, ali je Donna Vekić napravila šest dvostrukih grešaka. Vekić je realizirala 54 posto poena na prvom servisu, a Bucsa 69 posto. U svakom je setu hrvatska tenisačica tri puta gubila svoj servis, a Španjolki ga je oduzela četiri puta, po dva u svakom setu.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i druga pobjeda španjolske tenisačice.

Hrvatska ima još jednu predstavnicu, Antonia Ružić će u drugom kolu sutra igrati protiv Španjolske Paule Badose.

