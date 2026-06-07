Vekić i Ružić pobjedama startale kvalifikacije u Londonu

Tenis 7. lip 202615:35 0 komentara
xmpi04x via Guliver

Donna Vekić i Antonia Ružić ubilježile su pobjede u 1. kolu kvalifikacija travnatog WTA turnira u Londonu. 

Vekić (WTA-72) je pobijedila Francuskinju Carole Monnet (WTA-196.) s 6:3, 6:4 za 73 minute igre,  a Ružić (WTA-64.) je nadigrala Japanku Aoi Ito s 6:3, 6:4 za 83 minute. 

Vekić će za prolazak u glavni turnir igrati s Čehinjom Anom Binkovom (WTA-103.), a Ružić čeka bolju iz dvoboja Australke Storm Hunter i bjeloruske veteranke Aleksandre Sasnovich

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