Vekić i Ružić pobjedama startale kvalifikacije u Londonu

Donna Vekić i Antonia Ružić ubilježile su pobjede u 1. kolu kvalifikacija travnatog WTA turnira u Londonu.
Vekić (WTA-72) je pobijedila Francuskinju Carole Monnet (WTA-196.) s 6:3, 6:4 za 73 minute igre, a Ružić (WTA-64.) je nadigrala Japanku Aoi Ito s 6:3, 6:4 za 83 minute.
Vekić će za prolazak u glavni turnir igrati s Čehinjom Anom Binkovom (WTA-103.), a Ružić čeka bolju iz dvoboja Australke Storm Hunter i bjeloruske veteranke Aleksandre Sasnovich
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