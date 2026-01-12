Vekić i Ružić pale na WTA listi, Marčinko sve bliže tome da bude najbolja Hrvatica

Podijeli :

xRobertoxBettacchi IPAxSportx via Guliver

Na novoj WTA ljestvici tenisačica dogodile su se male promjene u samom vrhu, među deset najboljih igračica, s tim da je i dalje uvjerljivo vodeća bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka.

Dvije i pol tisuće bodova Sabalenka ima više od Poljakinje Ige Šwiatek koja je ostala na drugom mjestu. Pozicije su zamijenile dvije američke tenisačice pa je tako sada Coco Gauff na trećem, a Amanda Anisimova na četvrtom mjestu.

Među deset najboljih se ugurala Švicarka Belinda Benčić nakon dobrih igara na United kupu te je točno na desetom mjestu, dok je među 20 najboljih na svijetu sada Ukrajinka Marta Kostjuk nakon odličnog tjedna u Brisbaneu gdje je igrala finale i bila poražena od Sabalenke. Kostjuk je 20. na svijetu.

Najbolje hrvatske tenisačice su doživjele blagi pad za jedno mjesto, ali i dalje se drže jedna uz drugu. Donna Vekić je na 70., a Antonia Ružić na 71. mjestu. Petra Marčinko je napredovala za pet pozicija i trenutačno je na 77. mjestu WTA ljestvice.

WTA ljestvica (12. siječnja):

1. (1) Arina Sabalenka 10.990 bodova

2. (2) Iga Šwiatek (Polj) 8328

3. (4) Coco Gauff (SAD) 6423

4. (3) Amanda Anisimova (SAD) 6320

5. (5) Jelena Ribakina (Kaz) 5850

6. (6) Jessica Pegula (SAD) 5453

7. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4267

8. (9) Mira Andrejeva 4232

9. (7) Madison Keys (SAD) 4003

10. (11) Belinda Benčić (Švi) 3512

…

70. (71) Donna Vekić (Hrv) 935

71. (72) Antonia Ružić (Hrv) 925

77. (82) Petra Marčinko (Hrv) 851

188. (186) Jana Fett (Hrv) 379

210. (211) Petra Martić (Hrv) 346

…