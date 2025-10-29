Vekić gotovo kolabirala, pa slavila u Chennaiju

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-78) plasirala se u drugo kolo WTA turnira u indijskom Chennaiju nakon što je u srijedu pobijedila domaću igračicu Vaishnavi Adkar (WTA-697) sa 6-1, 6-2.

Donna Vekić, koja je treća nositeljica, u prvom gemu je na svoj servis spasila četiri break lopte, a potom je dva puta zaredom oduzela servis svojoj protivnici i mirno je zaključila prvi set u svoju korist.

Drugi set hrvatska je tenisačica započela breakom, ali je već u sljedećem gemu Indijka vratila izgubljeni servis. U drugom setu kod rezultata 1:1 sjela je i teško disala, pozvani su i liječnici, mjerili su joj tlak, temperaturu, šećer u krvi što možete pogledati ovdje. Ali Vekić je nakon svega ipak nastavila igrati. No, to nije omelo koncentraciju Vekić, koja je sa nova dva breaka stigla do vodstva 5-2, te prilike da na svoj servis dobije meč prvog kola. To je i učinila te je nakon sat i 39 minuta igre mogla slaviti prolazak u drugo kolo.

Vekić će svoju protivnicu u sljedećem kolu saznati nakon meča u kojem se sastaju Indijka Sahaja Yamalapalli (WTA-344) i Indonežanka Priska Madelyn Nugroho (WTA-280).