Ukrajinska tenisačica ranije završila sezonu: ‘Nisam u pravom emocionalnom stanju’

Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina, nekada treća tenisačica svijeta, odlučila je završiti sezonu ranije kako bi se usredotočila na svoje mentalno zdravlje jer nije u "pravom emocionalnom stanju" za nastavak.

Svitolina, koja se vratila na teren 2023. nakon porodiljnog dopusta, ove je godine stigla do četvrtfinala Australian Opena i Roland Garrosa, ali je izgubila u trećem kolu Wimbledona i ispala u prvom kolu US Opena.

Sada 13. na WTA ljestvici pomogla je Ukrajini da dođe do polufinala Billie Jean King Cupa, gdje ju je prošli tjedan u tri seta pobijedila Jasmine Paolini.

“U posljednje vrijeme se ne osjećam kao ja. Nisam u pravom emocionalnom stanju i ne osjećam se spremnom za igru pa stoga ovdje završavam sezonu”, rekla je Svitolina na Instagramu.

“Tijekom godina naučila sam da se u ovom sportu ne radi o novcu, slavi ili rangiranju – radi se o spremnosti za borbu i davanje svega od sebe. Trenutno jednostavno nisam mentalno ili emocionalno na razini za to. Dajem si prostor koji mi je potreban da zacijelim i napunim se, umjesto da to forsiram i kada se vratim na teren”, dodala je.

Svitolina je prošli mjesec rekla da je nakon poraza na Canadian Openu uoči US Opena bila izložena online zlostavljanju, uključujući prijetnjama smrću od strane nezadovoljnih kladioničara.