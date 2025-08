Ukrajinska tenisačica na meti online ‘zlostavljača’: ‘Kockari, da vaše majke vide poruke…’

Bivša treća tenisačica svijeta Ukrajinka Elina Svitolina izjavila je da je nakon poraza u četvrtfinalu WTA turnira u Montrealu u utorak bila izložena online zlostavljanju koje je uključivalo i prijetnje smrću te je za "sramotno" ponašanje okrivila nezadovoljne kockare.

Tenisačice, kao i mnogi sportaši, često se moraju nositi s gnjevom kockara iako se ulažu napori da se taj problem riješi, uključujući i blokiranje računa na društvenim mrežama.

“Svim kockarima: Ja sam mama prije nego što sam sportašica”, napisala je 30-godišnja Svitolina u Instagram profilu, priloživši snimke poruka koje su uključivale prijetnje smrću.

“Način na koji razgovarate sa ženama – s majkama – je SRAMOTAN. Da su vaše mame vidjele vaše poruke, bile bi zgrožene”, dodala je.

Neke od uvredljivih poruka koje je Svitolina podijelila odnosile su se na rat u Ukrajini.

Studija koju su provela neka od upravnih tijela tenisa pokazala je da su bijesni kockari odgovorni za gotovo polovicu svih zlostavljanja usmjerenih protiv igrača na društvenim mrežama prošle godine.

Francuskinja Caroline Garcia rekla je nakon poraza na prošlogodišnjem US Openu da je “nezdravo klađenje” jedan od glavnih razloga zašto su igrači bili meta napada. Rekla je da to šteti igračicama, posebno nakon teških poraza kada su “emocionalno uništene” i brine se kako će to utjecati na mlađe igračice.

Svitolinin suprug francuski tenisač Gael Monfils duhovito je uzvratio kockarima nakon ranog poraza u Stuttgartu ove godine, rekavši kako je iznenađen što se ljudi još uvijek klade na njega da će pobijediti protiv puno mlađih protivnika.

