Tara Wurth izgubila u prvom kolu kvalifikacija za Australian Open

Hrvatska tenisačica Tara Wurth nije se uspjela palsirati u 2. kolo kvalifikacija na prvom ovogodišnjem "grand slam" turniru Australian Openu, bolja od nje je u 1. kolu bila Amerikanka Claire Liu sa 6:3, 6:4.

Ispadanjem Tereze Mrdeže u kvalifikacijama je preostao samo još jedan hrvatski predstavnik, Dino Prižmić koji će u srijedu u 2. kolu igrati protiv Brazilca Gustava Heidea. Ranije su u prvom kolu kvalifikacija izgubili i Matej Dodig i Luka Mikrut.

Njegov susret je na rasporedu u noći s utorka na srijedu.