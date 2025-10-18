Tara Wurth izborila finale Challengera u Rio de Janeiru

Podijeli :

Hrvatska tenisačica Tara Wurth je u Brazilu bila zaustavljena u četvrtfinalu pojedinačne konkurencije, no zato u parovima njen turnir još uvijek traje. U noći s petka na subotu je Zagrepčanka u paru s Leyre Romero Gormaz pobijedila domaće predstavnice Ingrid Martins i Lauru Pigossi s 2-0 u setovima. Tako je Wurth izborila finale Challengera u Rio de Janeiru.

Prvi set su Zagrepčanka i Španjolka osvojile velikim preokretom. Brazilke su povele s 5:3 te su imale i servis za set. Spasile su to Wurth i Gormaz, a onda su i kod 5:5 izvukle dvije break lopte protivnica. Nakon toga su stigle do prve set-lopte koju i koriste za 7:5 u prvoj dionici.

I u drugom setu je hrvatsko-španjolska kombinacija nadoknadila break zaostatka. Bilo je to kod 3:2 kad je su Brazilke povele, ali su do kraja seta osvojile samo jedan gem. Tako su Wurth i Gormaz sa 7:5, 6:4 izborile finale u Rio de Janeiru.

Zagrepčank će tako u subotu igrati svoje treće Challenger finale u kojem traži svoju drugu titulu. Njene protivnice bit će Irene Burillo Escorihuela i Ekaterine Gorgodze.