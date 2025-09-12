Tara Wurth i Mili Poljičak izborili finale Challengera

Podijeli :

Domenico Cippitelli/ipa-agency via Guliver Images

Hrvatski tenisač Mili Poljičak i hrvatska tenisačica Tara Wurth odlično igraju u parovima na Challenger turnirima u Targu Muresu, odnosnu u San Sebastianu. Splićanin je s Austrijancem Neilom Oberleitnerom izborio finale u Rumunjskoj dok je Zagrepčanka s Anastazijom Tihonovom to napravila u Španjolskoj.

Poljičak je u Rumunjskoj odradio dvostruki program. Prvo je u četvrtinalu singlea porazio Cezara Cretua sa 6:3, 6:2, a onda je s Oberleitnerom bio bolji od Maximiliana Neuchrista i Dragosa Nicolaea Cazacua, također s 2-0 u setovima. Hrvatsko-austrijska kombinacija je austrijsko-rumunjsko porazila sa 6:4, 7:5.

U San Sebastianu su u skraćenom ždrijebu parova druge nositeljice Wurth i Tihonova nakon prolaska bez bobre u četvrtfinalu upisale pobjedu i u polufinalu. Sa 7:5, 6:4 su bile bolje Andree Gamiz Eve Vedder. Moguće protivnice u finalu su brojne jer u gornjem dijelu ždrijeba još nije odigrano jedno četvrtfinale dok su bez borbe u polufinale prošle Elvina Kalieva i Gabriela Lee.