Swiatek prva četvrtfinalistica WTA turnira u Torontu

Tenis 8. kol 202621:06 0 komentara
AP Photo/Maja Smiejkowska via Guliver

Poljakinja Iga Swiatek prva je četvrtfinalistica WTA 1000 turnira tenisačica u Torontu.

Swiatek je u susretu 4. kola nadigrala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 3-6, 6-1, 6-2.

Bivša prva tenisačica svijeta za sljedeću će suparnicu imati pobjednicu iz okršaja Amerikanke Jessice Pegule i Diane Šnajder.

4. KOLO:

Iga Swiatek (Polj/7) – Marta Kostjuk (Ukr/10) 3-6, 6-1, 6-2

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