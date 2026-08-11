Swiatek i Svitolina prve polufinalistice u Torontu

Osma i deveta tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Świątek i Ukrajinka Elina Svitolina, u ponedjeljak su izborile polufinale WTA 1000 turnira u Torontu.
Swiatek, bivša prva tenisačica svijeta, uvjerljivo je svladala Ruskinju Dianu Šnajder sa 6-2, 6-1, dok je Svitolina s 3-6, 6-0, 6-3 bila bolja od njezine sunarodnjakinje Jekaterine Aleksandrove.
Za Świątek je ovo tek drugo polufinale ove godine, nakon onog u Rimu. Još uvijek lovi svoje prvo finale otkako je prije gotovo godinu dana osvojila naslov u Seulu.
U međusobnim susretima protiv Eline Svitoline vodi s 4-3, iako je Ukrajinka dobila njihova posljednja dva dvoboja.
U preostalim četvrtfinalnim susretima sastat će se Švicarka Belinda Bencic i Amerikanka Coco Gauff te Japanka Naomi Osaka i Kazahstanka Jelena Ribakina.
Prva tenisačica svijeta Arina Sabaljenka ispala je u osmini finala od Jekaterine Aleksandrove.
WTA 1000 Toronto:
Četvrtfinale:
Elina Svitolina (Ukr/N.9) – Jekaterina Aleksandrova (Rus/N.16) 3-6, 6-0, 6-3
Iga Swiatek (Polj/N.7) – Diana Šnajder (Rus/N.15) 6-2, 6-1
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