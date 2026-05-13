Swiatek bez problema svladala Pegulu za svoje prvo polufinale sezone!

REUTERS/Gonzalo Fuentes via Guliver Image

Poljska tenisačica Iga Swiatek (WTA - 3.) plasirala se u srijedu u polufinale WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu pobijedivši Amerikanku Jessicu Pegulu (WTA - 5.) sa 6-1, 6-2 za nešto više od sat vremena.

Bio je to njihov 12. međusobni dvoboj, ali tek drugi na zemljanoj podlozi, u kojem je 24-godišnja Poljakinja došla do sedme pobjede prekinuvši niz od dva poraza protiv 32-godišnje Amerikanke.

Za Swiatek je ovo sedmi nastup u Rimu, gdje će po četvrti put igrati u polufinalu. Kad je u prijašnja tri navrata došla do polufinala, Poljakinja je turnir završavala kao pobjednica (2021., 2022. i 2024.).

Za mjesto u finalu će igrati protiv pobjednice večernjeg četvrtfinalnog dvoboja u kojem će se sastati druga i deseta s WTA ljestvice, Kazahstanka Jelena Ribakina i Ukrajinka Elina Svitolina.

U utorak su mjesto u polufinalu izborile Rumunjka Sorana Cirstea i Amerikanka Coco Gauff.