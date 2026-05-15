Sve pozivnice za WTA turnir u Makarskoj dodijeljene hrvatskim tenisačicama

Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko dobila je posljednju pozivnicu za glavni ždrijeb u pojedinačnoj konkurenciji WTA 125 turnira "Makarska Open" koji će biti održan od 1. do 7. lipnja, priopćili su u petak organizatori.

Tako su sve četiri pozivnice za glavni ždrijeb dodijeljene hrvatskim tenisačicama, a prije Marčinko, dobile su ih Lucija Ćirić Bagarić, Ana Konjuh i Tena Lukas, kojoj je uručena i pozivnica za glavni turnir u konkurenciji parova, u kojoj će nastupiti sa Španjolkom Andreom Lazaro Garcijom, ovogodišnjoj pobjednici prvog WTA 125 Dubrovnik Opena u pojedinačnoj konkurenciji. Zagrepčanka Lea Bošković će s pozivnicom nastupiti u kvalifikacijama za pojedinačni turnir.

“Upravo je po tome WTA Makarska Open poseban. Nije samo najveći ženski teniski turnir nego i odskočna daska za hrvatske tenisačice, a tako je još otkada je ovaj turnir organiziran u Bolu”, izjavio je u priopćenju direktor turnira Feliks Lukas koji je, otkako je na čelu organizacije ovog turnira, podijelio više od 60 pozivnica hrvatskim tenisačicama.

Lukas već godinama priželjkuje domaću tenisačicu s pobjedničkim trofejom u rukama u pojedinačnoj konkurenciji ili barem u finalu, ali to se još uvijek nije dogodilo. Najdalje su došle Petra Martić, Tena Lukas i Ana Konjuh, koje su bile polufinalistice.

Na WTA turnirima u Hrvatskoj pobjeđivala je samo Mirjana Lučić, koja je kao tinejdžerica bila pobjednica Bol Ladies Opena 1997. i 1998., a najuspješnija hrvatska tenisačica svih vremena i pobjednica Roland Garrosa (1997.) Iva Majoli, posljednja je koja je nastupila u finalu bolskog turnira 2002.