Sve bliže WTA završnici: Ribakina osvojila Ningbo

Tenis 19. lis 202513:58 0 komentara
ChinaxNewsxService via Guliver

Kazahstanka Elena Ribakina osvojila je u nedjelju naslov na teniskom WTA turniru u Ningbou pobijedivši u finalu Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu sa 3-6, 6-0, 6-2.

U meču koji je trajao dva sata p​​​​​rvi je set pripao Aleksandrovoj, ali se Ribakina uspjela sabrati i nadoknaditi zaostatak.

Kazahstanska tenisačica je tako osvojila deseti naslov u karijeri i drugi ove godine, dok je Aleksandrova ostala na pet naslova.

Ovaj deseti naslov u karijeri za Ribakinu znači da još treba samo doći do polufinala Pan Pacific Opena u Tokiju ovog tjedna kako bi osigurala plasman za WTA završnicu sezone.

WTA finale će se održati od 1. do 8. studneog u Rijadu, a igračice koje su osigurale nastup u saudijskoj prijestolnici su Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys i Jasmine Paolini.

