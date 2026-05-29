Sprema se senzacionalan povratak Serene Williams?

Bivša američka teniska zvijezda Serena Williams navodno je u pregovorima o senzacionalnom povratku profesionalnom tenisu na turniru u Queen's Clubu sljedeći mjesec.

Glasine o mogućem povratku 23-struke osvajačice Grand Slam turnira pojavile su se još u prosincu prošle godine, kada se ponovno pridružila antidopinškom programu – jednom od uvjeta za povratak na profesionalnu turneju.

Williams je zasad šutjela, ali podcast Served, kojeg vodi bivši prvi tenisač svijeta i njezin prijatelj Andy Roddick, u četvrtak je izvijestio da je njezin povratak neizbježan. Served je otkrio da će 44-godišnjakinja igrati u parovima s kanadskom tinejdžericom Victorijom Mboka u Queen’s Clubu koji počinje 8. lipnja.

Daily Telegraph je također izvijestio da je zatražila posebnu pozivnicu za igranje u parovima.

Mboko je neizravno potvrdila vijest nakon pobjede u drugom kolu Roland Garrosa, rekavši: “Serena i ja smo ostale u kontaktu, što je stvarno lijepo jer sam je uvijek cijenila. Činjenica da me uopće poznaje je vrlo uzbudljiva. Želim da ovaj trenutak bude njezin. Ako je spremna vratiti se pod svojim uvjetima, onda mislim da bi to sama trebala objaviti.”

Williams nije igrala profesionalni tenis od oproštaja na US Openu 2022., iako tada nije izričito rekla da završava karijeru, već je govorila o “odlasku” iz tenisa. Godinu dana kasnije rodila je drugu kćer.