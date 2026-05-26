Sjajna Vekić izborila drugo kolo Roland Garrosa

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver Image

U prvom kolu Roland Garrosa Donna Vekić igrala je protiv Alice Tubello, 226. tenisačice svijeta koja je dobila pozivnicu organizatora za nastup u Parizu. 25-godišnja Francuskinja nije mogla parirati hrvatskoj tenisačici koja je na kraju slavila sa 6:3, 6:2.

Iako je Osječanka krenula nešto sporije te je izgubila gem na svojem početnom udarcu na otvaranju, stabilizirala se te je ekspresno odjurila na 4:1.

Nakon toga je Vekić bila sigurna na svom servisu te je sa 6:3 došla na set od pobjede u prvom kolu Roland Garrosa. Ubrzo je hrvatska tenisačica stigla bliže toj pobjedi jer je u drugom setu povela s 4:1 i to s dvostrukim breakom prednosti.

Mirno je potom Osječanka zaključila meč te je sa 6:3, 6:2 slavila u prvom kolu. Ovom pobjedom Vekić je izborila drugo kolo Roland Garrosa gdje će igrati protiv pobjednice meča između Naomi Osake i Laure Siegemund.