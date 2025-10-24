Sjajna Marčinko izborila polufinale jakog turnira u SAD-u

Podijeli :

Roberto Bettacchi / IPA Sport

Petra Marčinko ovaj tjedan nastupa na jakom W100 turniru u američkom Tyleru. Tamo je postavljena kao treća nositeljica, a u petak je Zagrepčanka ostvarila svoju treću pobjedu na turniru. U četvrtfinalu je bila bolja od domaće tenisačice Eryn Cayetano s 2-0 u setovima.

Prvi set nije bio jednostavan za mladu Zagrepčanku. Zaostajala je s 5:4 te je Amerikanka imala i servis za set. Međutim, Marčinko tada osvaja tri gema u nizu te sa 7:5 osvaja prvi set.

U drugom setu je Marčinko također nadoknadila break zaostatka. Amerikanka je vodila s 2:1 da bi potom Zagrepčanka osvojila tri gema u nizu za vodstvo 4:2. Ipak, Cayetano se ponovno vraća i izjednačuje na 4:4. Tada ipak Marčinko radi novu seriju i sa 7:5, 6:4 prolazi u polufinale.

Tamo će igrati protiv 73. tenisačice svijeta Renate Zarazue. Meksikanka je u Tyler stigla nakon osvojenog turnira u Maconu dok je Marčinko prije ovog turnira poražena u četvrtfinalu meksičkog Challengera u Tampicu.

Zagrepčanka inače pokušava uloviti glavni ždrijeb Australian Opena. Na ljestvici uživo je trenutačno na 125. mjestu, a u slučaju naslova skočit će na 115. Za glavni ždrijeb potreban joj je plasman u TOP 100 u sljedećih nekoliko tjedana.