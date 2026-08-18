Sestre Williams poražene u parovima na turniru u Cincinnatiju

Sestre Serena i Venus Williams poražene su u prvom kolu ženskih parova na teniskom WTA turniru u Cincinnatiju, no unatoč tome su izjavile da su uživale u povratku igri parova, prvi put nakon 2022. godine.

Sestre Williams izgubile su rezultatom 2-6, 6-1, 8-10 od Ukrajinke Marte Kostjuk i Amerikanke Peyton Stearns. U odlučujućem setu uspjele su nadoknaditi zaostatak od 0-6, no dvostruka servis-pogreška Venus na kraju je zapečatila njihovu sudbinu.

“Bilo je zabavno, posebno i dobro”, rekla je novinarima 44-godišnja Serena. “Sredinom meča otresle smo početnu hrđu. Počele smo hvatati ritam i bilo je zaista zabavno. Bilo je sjajno ponovno to doživjeti.”

Sestre Williams osvojile su 14 Grand Slam naslova u parovima, uključujući šest na Wimbledonu, te tri olimpijske zlatne medalje. Posljednji put zajedno su igrale parove na US Openu 2022., gdje su izgubile od Čehinja Lucie Hradecke i Linde Noskove. Amerikanke su trebale nastupiti u konkurenciji parova na Wimbledonu, ali su morale odustati nakon što je Serena ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog dijela turnira. Ranije ovog mjeseca dobile su pozivnicu (wild card) za nastup u Cincinnatiju.

“Mislim da smo dugo čekale na povratak na teren za parove, čak i ove godine. Na kraju uvijek pronađemo put jedna do druge”, dodala je 46-godišnja Venus.

Venus je nastupila i u pojedinačnoj konkurenciji u Cincinnatiju, gdje ju je sa 6-2, 6-2 pobijedila Kolumbijka Emiliana Arango.