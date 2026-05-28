Šest Hrvatica nastupit će na WTA turniru u Makarskoj, prihod od ulaznica ide HGSS-u

Podijeli :

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Tara Wurth šesta je hrvatska tenisačica koja je potvrdila svoj nastup na WTA 125 turniru Makarska Open koji će se igrati sljedećeg tjedna.

Uz nju, u gradu pod Biokovom nastupit će Tena Lukas, Ana Konjuh, Lucija Ćirić Bagarić, Lea Bošković i trenutačno najbolje rangirana hrvatska tenisačica Petra Marčinko, od koje domaća publika puno očekuje.

POVEZANO Donna Vekić ispala u drugom kolu Roland Garrosa

Ovaj se atraktivni turnir već odavno upisao na kartu omiljenih postaja tenisačica, a početkom godine stigla je i službena potvrda – WTA Makarska Open proglašen je drugim najboljim turnirom na svijetu u kategoriji WTA 125. Lijepo je to priznanje za organizatore, Grad Makarsku i sve one koji godinama slažu ovu sportsku razglednicu s jedne od najljepših rivijera na Jadranu.

I ovoga puta turnir ima plemenitu notu. Ulaznice su dostupne po simboličnim cijenama, a prihod od prodaje organizatori će donirati Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – HGSS Stanica Makarska, ljudima koji su nebrojeno puta bili ondje gdje je najpotrebnije – na Biokovu, moru i na najnepristupačnijim terenima širom Hrvatske.

“Ove godine posebno obilježavamo i velikih 20 godina WTA turnira u Hrvatskoj, što ovom izdanju daje dodatnu težinu i emociju. Posebno nas veseli što će prihod od ulaznica završiti u pravim rukama, ide pripadnicima HGSS-a koji nesebično ulažu vrijeme i napore da naše društvo bude sigurnije i bolje. Pozivam sve ljubitelje sporta da dođu, podrže naše tenisačice i HGSS-ovce te budu dio jedne lijepe i plemenite inicijative”, istaknuo je Feliks Lukas, direktor WTA Makarska Opena, dodavši kako je u današnje vrijeme važno promovirati društvenu odgovornost, ali i ljude i sustave koji tako žive.