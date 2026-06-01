Serena Williams (44) se vraća tenisu!

Podijeli :

Richard Callis Sports Press Photo SPP via Guliver

Teniska legenda Serena Williams dugoočekivani povratak natjecateljskom tenisu ostvarit će ovoga mjeseca u dobi od 44 godine na travnatoj podlozi turnira u londonskom Queen's Clubu, gdje će nastupiti u konkurenciji parova zahvaljujući pozivnici organizatora, objavio je klub u priopćenju u ponedjeljak.

Osvajačica 23 Grand Slam naslova posljednji je put nastupila na WTA Touru u rujnu 2022., kada se oprostila od profesionalnog tenisa nakon poraza u trećem kolu US Opena.

“Queen’s Club čini se savršenim mjestom za početak ovog novog poglavlja. Travnata podloga donijela mi je neke od najvažnijih trenutaka u karijeri i uzbuđena sam što se vraćam natjecanju na jednoj od najpoznatijih pozornica u ovom sportu”, izjavila je Williams.