Serena se vratila tenisu pa odustala u Queen’s Clubu zbog ozljede partnerice

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COLORSPORT ANDREW COWIE via Guliver

Američka tenisačica Serena Williams morala je u četvrtak odustati od nastupa u parovima na turniru u Queen's Clubu jer je njezina partnerica u parovima Kanađanka Victoria Mboko ozlijedila koljeno.

Nakon gotovo četiri godine izbivanja s teniskih terena, 44-godišnja Williams je u utorak u paru s kanadskom tinejdžericom Mboko ostvarila pobjedu protiv Nicole Melichar-Martinez i Erin Routliffe.

U četvrtfinalu su trebale igrati protiv Kanađanke Leyle Fernandez i Njemice Laure Siegemund, ali 19-godišnja Mboko bila je prisiljena odustati nakon što se bolno poskliznula tijekom pojedinačnog meča protiv Čehinje Karoline Pliskove u srijedu.

Mboko je morala predati i taj meč i napustila je teren šepajući.

Williams, koja je osvojila 23 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji, nastavit će svoj povratak u Berlinu sljedeći tjedan i mogla bi tražiti ‘wild card’ za Grand Slam turnir u Wimbledonu.