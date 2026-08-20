Senzacija u Cinncinatiju: Sabalenka šokantno ispala, Ribakinoj se smiješi broj 1

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Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka ispala je s WTA 1000 turnira u Cincinnatiju u četvrtom kolu od Čehinje Sare Bejlek 7:6 (9/7), 6:4.

Bjeloruskinja, koja je u prethodnom kolu lako pobijedila Kineskinju Wang Xinyu, nije mogla pronaći svoju igru protiv 35. igračice na svijetu. Sabalenka je vodila 5:1 u tie-breaku prvog seta, a imala je i vodstvo od 4:1 u drugom setu, ali je Čehinja briljirala u završnicama setova. POVEZANO Sabalenka otkrila: ‘Đoković me molio da igramo zajedno’ “Bez riječi sam… Nevjerojatno je”, rekla je Bejlek nakon što je osigurala svoju prvu pobjedu protiv igračice iz top 10. U četvrtfinalu će se suočiti s Amerikankom Madison Keys.